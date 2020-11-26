"Перекресток" в СВАО опечатали за нахождение на работе больных COVID-19

В магазине не соблюдали меры по профилактике распространения коронавируса

У сотрудников магазина "Перекресток" на северо-востоке Москвы обнаружили коронавирус. В связи с этим, а также нарушением мер по профилактике распространения COVID-19, супермаркет опечатал Роспотребнадзор.

Как рассказала замначальника территориального отдела ведомства Светлана Хохлова, проверка была проведена после поступления информации о регистрации двух случаев заболевания коронавирусом у сотрудников. Речь идет о "Перекрестке, расположенном по адресу улица Римского-Корсакова, д. 20.

"Администрация торгового дома "Перекресток" знала о заболевших, но своевременно не отстранила контактных лиц от работы, также была не проведена заключительная дезинфекция в супермаркете. Руководство не осуществляло контроль за организацией проведения термометрии у сотрудников. У одной из заболевших температура не проверялась с 13 по 23 ноября, по дату заболевания. Это могло способствовать несвоевременному выявлению заболевания и послужить распространению коронавируса не только среди сотрудников, но также среди покупателей", - заявила Хохлова.

Кроме того, в магазине не было кожных антисептиков, а аппараты для обеззараживания воздуха не работали.

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