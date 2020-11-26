Депутат МГД Козлов: В проекте бюджета заложены значительные средства на развитие Новой Москвы

Округу требуются средства на развитие социальной инфраструктуры

Бюджет столицы на следующий год предполагает выделение значительных средств на развитие социальной инфраструктуры Новой Москвы, что очень важно для округа, заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

"Население территории постоянно растет, появляются новые ЖК, предприятия, а, значит, востребованность в социальной инфраструктуре гораздо выше. Кроме того, "новая" Москва вынуждена до сих пор исправлять некоторые элементы прошлого "наследия", - считает парламентарий.

Он объяснил, что в некоторых районах требуется серьезная модернизация инженерных сетей, строительство соц. объектов или даже укладка дорог. В ближайшие три года город планирует выделить на эти цели четверть триллиона рублей.

"Так, в Адресной инвестиционной программе в настоящий момент запланировано около 30 объектов образования: это долгожданные школы, детские сады, которые идут в дополнение к тем, которые возводят инвесторы. Также появится 11 объектов здравоохранения, 12 пожарных депо, четыре новых дома культуры. Это серьезные цифры, за которыми стоят востребованные объекты", - рассказал Козлов.

Он подчеркнул, что в ТиНАО есть множество обманутых дольщиков, некоторые из них ждут свои квартиры с 2005 года. Для защиты этой категории граждан в 2021 году будет выделено 9,6 миллиардов рублей.

"Обманутые дольщики до сих пор есть на территории Москвы, и их немало. На мой взгляд, стоит выделить дополнительные средства, чтобы в самое ближайшее время разрешить проблему раз и навсегда, чтобы жители наконец переехали в свое жилье", - сказал парламентарий.

Он добавил, что в ТиНАО актуальны и другие вопросы, связанные с жильем. Среди них - возведение домов в рамках реализации программы реновации и обеспечение квартирами москвичей, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий.

Также в Новой Москве запланировано строительство новых станций метрополитена на юго-западном направлении и строительство Коммунарской линии метро, которая в дальнейшем обещает стать одной из главных транспортных артерий ТиНАО.

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