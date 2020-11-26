В Кремле назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19

Она будет проходить поэтапно

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется до нового года. Точную дату позднее назовет оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По словам Пескова, вакцинация будет добровольной и поэтапной. "С учетом географии нашей страны, особенностей хранения различных субстанций, - цитирует его "Интерфакс". - Будет определенная этапность, но задача состоит в том, чтобы были минимальные этапы и как можно быстрее обеспечить (вакциной) всех желающих".

Представитель Кремля назвал грандиозной задачу по массовой вакцинации населения от коронавируса.

Журналисты спросили Дмитрия Пескова, смогли ли компании решить проблему масштабирования выпуска вакцины. "Кто-то более преуспел, кто-то менее, у каких-то компаний получается, у каких-то нет. Это абсолютно нормальный процесс. Действительно постепенно увеличивается объем биореакторов, которые задействованы, и в них готовится второй компонент (антикоронавирусной вакцины)", - отметил пресс-секретарь президента.

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