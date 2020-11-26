Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Вани Аверчева

У мальчика остеосаркома

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение 11-летнего Ивана Аверчева из подмосковного Ногинска. У мальчика остеосаркома, из-за неё он в любой момент может утратить способность ходить.

Мальчику нужна сложная операция по удалению новообразования и установке индивидуального раздвижного эндопротеза, который сможет удлиняться по мере роста костей. Такой протез стоит два с половиной миллиона рублей. Собрать нужную сумму помогли вы, зрители канала "ТВ Центр".

Слова благодарности от мамы Вани:

"Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Спасибо всем, кто помог нашему сыну Ване! На сердце радостно от того, что в наше непростое время есть люди, которые готовы пожертвовать чем-то ради спасения другого человека. Благодарим вас за то, что подарили нашему ребенку надежду на полноценное будущее. Каждому из вас хотелось бы сказать спасибо лично и пожелать здоровья вам и вашим близким. Низкий поклон".

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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