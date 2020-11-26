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Госдума продлила "заморозку" накопительной части пенсии

13:57
  • четверг
  • 26 ноября 2020

До 2023 года

В Госдуме в четверг, 26 ноября, приняли закон, согласно которому "заморозка" накопительной части пенсии продлевается до 2023 года.

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С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть и идут на выплаты нынешним пенсионерам. Новый документ продлевает эту систему до 2023 года.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется.

Отмечается, что определение величины и максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента рассчитывается исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

В документе также указано, что реализация данной инициативы позволит значительно уменьшить трансферт на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в 2023 году. Согласно предварительным данным, эта сумма составит порядка 669,3 миллиардов рублей, передает РИА Новости.

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