Депутат МГД Батышева: В бюджете столицы на 2021 год выделены значительные средства для детей-инвалидов

Семьи получат помощь по нескольким направлениям

Сразу по нескольким направлениям получат помощь семьи, в которых растут дети с ограниченными возможностями. Финансовое обеспечение этой поддержки заложено в проекте бюджета столицы на 2021 год, сообщила депутат Мосгордумы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева.

Как сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли проект бюджета Москвы на 2021 год в первом чтении. Одним из важнейших приоритетов развития города документ называет социальную сферу. В частности, средства будут направлены на помощь семьям с детьми-инвалидами. Батышева подчеркнула, что это серьезная нагрузка для родителей и других членов семьи.

"Поддержка просто необходима. Ребенку с особыми потребностями могут быть необходимы вещи, о которых родители раньше даже не задумывались – например, инвалидные коляски. На обеспечение этой категории детей техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями в 2021 году выделяется 2,4 миллиарда рублей из бюджета Москвы и 2,2 миллиарда рублей из федерального бюджета", - рассказала депутат.

В то же время, даже если есть коляска, выясняется, что использовать ее можно не везде, нет пандусов. Поэтому очень важно, что город направляет более 7,5 миллиарда рублей на создание безбарьерной среды и социальную интеграцию инвалидов. В целом передвижение по городу –одна из самых острых проблем, с которыми сталкиваются родители с детьми-инвалидами, заметила Батышева.

Но и эту проблему власти столицы намерены решить: по словам парламентария, в 2021 году предусмотрена субсидия в 99 миллионов рублей для ГУП "Мосгортранс" на приобретение подвижного состава для предоставления инвалидам и многодетным семьям услуги "социальное такси".

На меры социальной поддержки и адресную социальную помощь инвалидам и прочим маломобильным гражданам в 2021 году выделяется 661 миллион рублей. На предоставление инвалидам, включая детей-инвалидов, услуг по медико-социальной реабилитации – более 909 миллионов рублей.

В особой поддержке со стороны города нуждаются те, кто взял на себя ответственность по усыновлению ребенка с ограниченными возможностями. Это очень серьезный шаг, и город, конечно же, будет помогать, сказала Татьяна Батышева. По данным депутата, на проведение в Москве пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей-инвалидов, выделяется 1,3 миллиона рублей.

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