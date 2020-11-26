Лавров отметил враждебное отношение Запада к России и Белоруссии

Глава МИД России провел переговоры с Александром Лукашенко в Минске

Белоруссия подтверждает все договорённости, направленные на укрепление союзнических связей с Россией. Об этом сообщил глава нашего МИД Сергей Лавров по итогам встречи с Александром Лукашенко, передает "ТВ Центр".

В ходе переговоров в Минске стороны обсудили процесс нормализации ситуации в Белоруссии и подготовку конституционной реформы. А также обменялись мнениями о необходимости согласованных действий в области внешней политики. Что особенно актуально после выхода США из договоренностей по контролю над вооружениями.

"Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах, да, собственно говоря, западные лидеры этого особо и не скрывают. Мы воспринимаем это спокойно – у нас есть Союзное государство, нам есть, чем защищать себя, как отстоять свою независимость", - отметил Лавров.

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