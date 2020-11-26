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Карпович застали в больнице, где лежит Прилучный

15:00
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Она приносит ему еду и вещи

Папарацци сфотографировали в московской больнице женщину, похожую на актрису Мирославу Карпович. Как говорят, она регулярно навещает своего коллегу и возлюбленного Павла Прилучного, которого госпитализировали после избиения.  
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Super опубликовал фото, на котором Мирослава Карпович запечатлена в медицинской маске в помещении столичной больницы. По данным портала, ее почти каждый день видят в клинике. "Девушка приходит в больницу с многочисленными пакетами и поднимается с ними в палату к актеру", - пишут журналисты. 

Павел Прилучный попал в больницу 21 ноября после возвращения из Калининграда. У него диагностировали перелом костей лица, а также ссадины и ушибы головы. 

Прилучный написал в соцсети, что он восстанавливается после операции. "Все идет хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни", - сообщил он. 

Что с ним произошло в Калининграде, артист не рассказал. Этим делом, по его словам, занимаются правоохранительные органы. 

По слухам, Прилучный подрался с владельцем клуба, где проводил время после съемок. 

Напомним, что в июне Прилучный развелся с актрисой и телеведущей Агатой Муцениеце. Вскоре после этого актера стали часто видеть с Карпович. Они вместе отдыхали в Крыму, их сфотографировали на парковке магазина. Звезды не комментируют слухи о своем романе.

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