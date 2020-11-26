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МКС предрекли "лавину" поломок

15:04
  • четверг
  • 26 ноября 2020

О серьезных неполадках предупредили в РКК "Энергия"

Сразу несколько элементов Международной космической станции повреждены, а начиная с 2025 года количество поломок увеличится в разы, заявил первый заместитель РКК "Энергия" Владимир Соловьев.
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По его словам, множество элементов станции вот-вот придут в негодность, и тогда количество поломок станет лавинообразным, передает РИА Новости.

"До 2025 года Россия имеет обязательства участия в программе МКС. Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - сообщил Соловьев.

Согласно подсчетам специалистов из РКК "Энергия", России в скором времени придется выделять на МКС по 10-15 миллиардов рублей ежегодно, что является слишком большой суммой. В ходе совещания с президентом РАН Александром Сергеевым, Соловьев рассказал о новой российской орбитальной станции с открытой архитектурой. Отмечается, что ее срок службы неограничен благодаря заменяемости модулей.

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