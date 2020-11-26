Спасение застрявшего в решетке упитанного кота сняли на видео

Сам он выбраться не смог

В Подмосковье спасателям пришлось вызволять кота, застрявшего в решетке. По рассказам местных жителей, он иногда приходил в этот подвал греться и у него получалось протиснуться между прутьями.

Но тут, видимо, повторилась история Винни-Пуха, отмечает "ТВ Центр". Несколько дней бедолагу подкармливали и надеялись, что выберется сам. Но не случилось, и на помощь вызвали спасателей. Кот с достоинством перенёс шумное освобождение и молча удалился в темный подвал.

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