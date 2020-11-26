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Лавров назвал зачинщиков беспорядков в Белоруссии и России

15:04
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Игра идет без правил

Страны Запада в отношении России и Белоруссии действуют "в стиле игры без правил", заявил глава российского МИДа. По словам Сергея Лаврова, без предъявления доказательств против двух государств вводятся односторонние санкции, заморожена работа выстраивавшихся годами форматов взаимодействия.
Лавров: Запад все реже решает проблемы через диалог

"На Россию и Белоруссию оказывается давление с целью изменить нашу линию, ограничить развитие наших стран. В западных СМИ и от официальных лиц звучат чуть ли не ультиматумы в наш адрес. Фактов вмешательства во внутренние дела - с избытком", - заявил Лавров, выступая на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

Российский министр отметил, что западные страны используют в России и Белоруссии технологии организации массовых беспорядков. От официальных лиц звучат практически ультиматумы в адрес Москвы и Минска, а оппозиция получает финансовую помощь, приводит слова Лаврова РИА Новости.

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