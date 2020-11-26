"Пожурил по-отечески": Дзюба раскрыл детали разговора с Черчесовым

Футболист сам позвонил тренеру

Футболист Артем Дзюба обсудил с тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым ситуацию с попавшим в Сеть скандальным видео. Спортсмен сам позвонил наставнику.

"Он меня вдобавок ко всему ещё и пожурил по-отечески. Да и сам все понимаю. Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру — Евро", - заявил Дзюба.

Он подчеркнул, что сейчас всем игрокам команды и руководству необходимо объединиться, чтобы реализовать все поставленные цели. Спортсмен отметил, что нынешний сезон оказался непростым для многих футболистов, однако еще остается время "подумать и исправить ситуацию", передает RT.

Ранее в Сеть попало интимное видео с участием Артема Дзюбы. Футболисту пришлось закрыть свой аккаунт в Instagram, также появление ролика в интернете отразилось и на работе спортсмена. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил Дзюбу от ноябрьских матчей, а "Зенит" лишил форварда капитанской повязки в матче с "Краснодаром". Тем не менее, многие российские знаменитости поддержали спортсмена. Они отметили, что в отношении спортсмена было совершено преступление.

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