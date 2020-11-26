Госдума приняла закон об удаленке

Из документа следует, что дистанционная работа не может стать поводом для снижения зарплаты

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о дистанционной (удаленной) работе. Он вступит в силу 1 января 2021 года.

Среди основных положений – само понятие дистанционной работы. Оно вносится в Трудовой кодекс и подразумевает выполнение трудовых обязанностей вне помещений работодателя с использованием интернета для взаимодействия с ним.

В частности, в документе прописано, что удаленка не может стать поводом для снижения зарплаты, а прогулом будет считаться отсутствие связи между работником и работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

Постоянное, временное или комбинированное выполнение работы в дистанционном формате может быть прописано в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему, следует из законопроекта. Там же должны быть обозначены условия обеспечения работника оборудованием и программным обеспечением для дистанционной работы.

Закон даст работодателю право перевести сотрудника на удаленку без согласия последнего в случае введения чрезвычайной ситуации (например, из-за стихийного бедствия или эпидемии).

"При временном переводе на удаленку работодатель обеспечит работника необходимым оборудованием, а если работник использует свою технику - компенсирует ему расходы в порядке и размерах, утвержденных локальным актом", - отмечается на сайте Госдумы.

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