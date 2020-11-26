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Россияне нашли полезное занятие на новогодних праздниках

15:33
  • четверг
  • 26 ноября 2020

В основном это люди с высоким доходом

В России резко выросло число желающих выйти на работу в новогодние праздники.
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Так, почти четверть граждан нашей страны (24%) планируют ездить на работу в первых числах января, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob. В прошлом году этот показатель равнялся 16%. При этом большинство желающих работать в праздники (31%) – люди с доходом выше 80 тысяч рублей в месяц.

29% россиян планируют провести новогодние каникулы дома. 5% собираются поехать на дачу или в гости и только лишь 1% намерены отметить новый год за границей. 30% респондентов еще не определились, как они проведут праздники.

Ранее стало известно, что в Подмосковье взлетели цены на аренду коттеджей в новогодние праздники. Спрос на аренду домов на новогодние праздники увеличился на 31% от показателей прошлого года. По большей части из-за пандемии коронавируса.

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