Девять человек пострадали при столкновении автобусов в Анапе

Полиция выясняет детали ДТП
Столкновение двух автобусов в Анапе, на улице Крымской. Водитель одного транспорта по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу. Пострадали 9 человек.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть Анапской полиции около полудня. Столкнулись автобусы ПАЗ и "Исузу".
"По предварительным данным, двигаясь по улице Крымской города Анапа, водитель автобуса ПАЗ допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "Исузу", двигавшимся во встречном направлении", - сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю.
В итоге травмы получили оба водителя и семь пассажиров автобусов. Все пострадавшие госпитализированы. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"