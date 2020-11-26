Девять человек пострадали при столкновении автобусов в Анапе

Полиция выясняет детали ДТП

Столкновение двух автобусов в Анапе, на улице Крымской. Водитель одного транспорта по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу. Пострадали 9 человек.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть Анапской полиции около полудня. Столкнулись автобусы ПАЗ и "Исузу".

"По предварительным данным, двигаясь по улице Крымской города Анапа, водитель автобуса ПАЗ допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "Исузу", двигавшимся во встречном направлении", - сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю.

В итоге травмы получили оба водителя и семь пассажиров автобусов. Все пострадавшие госпитализированы. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, передает РИА Новости.

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