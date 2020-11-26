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В России отменят обязательные тесты на COVID-19 перед плановой госпитализацией

15:40
  • четверг
  • 26 ноября 2020

В этом нет необходимости при отсутствии клинических проявлений, уверен замглавы Минздрава

Необходимости в обязательном тестировании на коронавирус перед плановой госпитализацией нет при отсутствии клинических проявлений. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.

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"Тем более что, в соответствии с приказом, этот анализ повторяется и при госпитализации. Поэтому в новом проекте приказа это требование будет исключено", - объяснил Камкин (цитата по АГН "Москва").

Летом 2020 года вступил в силу приказ Минздрава России, который изменил порядок плановой госпитализации. В связи с пандемией перед направлением в стационар пациент обязан пройти тест на COVID-19, который обеспечивается за счет средств ОМС.

По данным оперштаба, за сутки в России зафиксировано 25 тысяч 487 новых случаев. Выздоровели 25 тысяч 73 пациента. Скончались 524 человека.

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