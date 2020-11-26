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Королева Елизавета II получит перчатки-убийцы коронавируса

15:59
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Они способны уничтожить 99,99% коронавируса на ткани

Специально для королевы Великобритании Елизаветы II создадут особые перчатки, убивающие вирусы, сообщает газета Telegraph.

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Компания Корнелии Джеймс, которая занимается производством перчаток для королевской семьи с 1978 года, договорилась со швейцарской текстильной компании о совместном производстве защитных перчаток для британской королевы.

Отмечается, что при их изготовлении будет использована швейцарская технология HeiQ Viroblock NPJ03, практически полностью разрушающая инфекцию. Тесты показали, что субстанция Viroblock убивает коронавирус на ткани на 99,99 процента за полчаса.

"Нет абсолютно никакого влияния на внешний вид или ощущения от перчаток, однако Viroblock нейтрализует вирусы и микробы практически при контакте. Вы не подхватите вирус и не передадите его", - сказано в сообщении.

В компании не стали комментировать, получила ли Елизавета II новые перчатки.

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