В Подмосковье пытались убить 10-летнего мальчика

Ему порезали спину и живот

Подмосковный следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство ребенка.

Инцидент произошел 25 ноября в Подольске. В больницу поступил 10-летний мальчик с колото-резаными ранами. Врачи обнаружили на теле ребенка пять ножевых ранений в области живота и спины.

На данный момент выясняются причастные к покушению. Известно, что с 2013 года мальчик проживал под опекой местной жительницы. Следователи намерены проверить работу органов опеки и попечительства, заявила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

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