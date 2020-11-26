Путин прибыл в Саров

Накануне президент был вынужден отметить эту поездку из-за нелетной погоды
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в город Саров Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства посетит Российский федеральный ядерный центр, одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны.
Накануне Путин был вынужден отметить поездку из-за нелетной погоды.
Ранее в Кремле отмечали, что в силу специфики города Путин посетит много закрытых мероприятий.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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