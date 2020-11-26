Путин прибыл в Саров

Накануне президент был вынужден отметить эту поездку из-за нелетной погоды

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в город Саров Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства посетит Российский федеральный ядерный центр, одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны.

Накануне Путин был вынужден отметить поездку из-за нелетной погоды.

Ранее в Кремле отмечали, что в силу специфики города Путин посетит много закрытых мероприятий.

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