"Вектор" приступил к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса

В ней примут участие три тысячи добровольцев

За сутки в России выявили 25 тысяч 487 новых случаев коронавируса. Выздоровели 25 тысяч 73 пациента. Скончались 524 человека. В Москве до 15 января продлены действующие ограничения. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Соблюдение санитарных норм как в столице, так и в других регионах ежедневно контролируют сотрудники Роспотребнадзора и полиции.

Тревожная кривая заболеваемости в столице сглаживается, но пока тянется вверх. За прошлую неделю количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%. В октябре темпы роста в Москве были намного выше. В этих условиях специалисты рекомендовали не вводить дополнительные ограничения, но и отменять действующие меры пока преждевременно. На своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении мер противодействия распространению коронавируса до 15 января. Оставаться дома следует людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Минимум 30% сотрудников предприятий и организаций продолжат работать дистанционно. Кроме того, останутся закрытыми детские кружки и секции.

"В этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник – в малом домашнем кругу. Но в то же время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам пока удаётся избежать самого тяжёлого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся", - написал на своем сайте Собянин.

В сфере услуг и торговли, впрочем, до сих пор находятся недобросовестные предприниматели. На юго-востоке Москвы инспекторы в ходе рейда выявили работающий спортбар. В три часа ночи там развлекалась и выпивала публика, хотя по правилам зал должен был закрыться в 23:00. Неподалеку в салоне красоты посетителям не мерили температуру на входе. У многих клиентов и персонала не было масок и перчаток. О важности соблюдать эти элементарные правила, которые способны сохранить здоровье и жизни окружающих, слышали, кажется, уже все, но некоторые прислушиваться не торопятся.

"За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность - штраф до 150 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности до 90 суток по решению суда", - сказала главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина.

Три тысячи добровольцев примут участие в третьей фазе испытаний вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор"). Тестирование препарата в четверг стартовало в пяти регионах. Тем временем, массовая вакцинация россиян от COVID-19 должна начаться уже до Нового года, об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Прививать будут добровольно и поэтапно - с учетом географии страны и особенностей хранения препарата.

Число заболевших коронавирусом в целом по стране за последние сутки превысило 25 тысяч человек. В Хакасии, где ситуация с пандемией остается сложной, развернули мобильный госпиталь Минобороны. Сюда поступают пациенты сразу из 12 больниц республики. В передвижном медучреждении предусмотрена вся цепочка диагностики и лечения коронаваруса – от ПЦР-тестирования до коек с аппаратами искусственной вентиляции легких.

"Изумительные и врачи, и медсестры, и медбратья. Отличное обслуживание", - заявила пациент мобильного госпиталя ЦВО в Хакасии Людмила Кутукова.

Героев нашего времени в белых халатах поддержали воспитанники детдомов в Кургане. О признательности и благодарности врачам и медсестрам теперь в процедурных кабинетах напоминают открытки, сделанные детскими руками.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"