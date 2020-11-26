ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума отклонила законопроект о выходном 31 декабря

16:44
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Ранее депутаты ЛДПР предложили освободить россиян от работы в предновогодний день

Депутаты Государственной думы отклонили законопроект о выходном дне 31 декабря.

Документ в нижнюю палату парламента внесли парламентарии ЛДПР еще в конце 2019 года. Они предложили переносить один из выходных дней на 31 декабря в случае, если предпраздничный день не выпадает на выходные.

"Все прекрасно понимают, что полноценной работы 31 декабря нет. У людей предпраздничное настроение, многие берут отпуск за свой счет", - объяснил главы комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Тем не менее, за отклонение проголосовал 101 депутат, один – "против", двое воздержались, передает "Интерфакс".

Ранее документ не подержало российское правительство. Кабмин счел предлагаемую норму излишней.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.