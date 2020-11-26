Госдума отклонила законопроект о выходном 31 декабря

Ранее депутаты ЛДПР предложили освободить россиян от работы в предновогодний день

Депутаты Государственной думы отклонили законопроект о выходном дне 31 декабря.

Документ в нижнюю палату парламента внесли парламентарии ЛДПР еще в конце 2019 года. Они предложили переносить один из выходных дней на 31 декабря в случае, если предпраздничный день не выпадает на выходные.

"Все прекрасно понимают, что полноценной работы 31 декабря нет. У людей предпраздничное настроение, многие берут отпуск за свой счет", - объяснил главы комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Тем не менее, за отклонение проголосовал 101 депутат, один – "против", двое воздержались, передает "Интерфакс".

Ранее документ не подержало российское правительство. Кабмин счел предлагаемую норму излишней.

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