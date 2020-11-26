Путин потребовал не снижать темпы работ в Усолье-Сибирском

Президент попросил рабочую группу докладывать обо всех проблемах незамедлительно

Свой рабочий день Владимир Путин проводит в Нижегородской области. Президент прибыл в город Саров, где находится один из важнейших объектов корпорации "Росатом" - Федеральный ядерный комплекс. В ходе визита глава государства ознакомился с последними разработками оборонного предприятия. Однако новинки ОПК стали не единственной целью поездки. В настоящий момент Владимир Путин принимает участие в онлайн-совещании по ликвидации последствий экологической аварии в Сибири.

На связи с Саровым – Усолье-Сибирское. В городе, где проживают более 70 тысяч человек, уже два года действует режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Градообразующее химическое предприятие закрылось. Все резервуары и хранилища остались полными: в атмосферу и подземные воды поступает высокотоксичный металл.

"Из-за накопленных десятилетиями, еще в советское время химических отходов сложилась очень опасная ситуация. Большая угроза природе и людям, здоровью десятков тысяч жителей. Масштаб проблемы потребовал оперативного подключения федеральных органов власти", - сказал Путин.

Ранее президент дал поручения по ликвидации загрязнения. Глава государства держит их выполнение под своим контролем.

"Прежде всего должны были быть реализованы меры, связанные с обезвреживанием опасных объектов и защитой людей, бесперебойной работой городского хозяйства, сохранением занятости для работающих граждан. Затем придется провести работу по ликвидации опасных объектов, качественную очистку необходимо будет осуществить, рекультивацию земель и водных источников. И, что принципиально важно, сформировать условия для устойчивого развития долгосрочного социально-экономического развития города", - заявил президент.

С места докладывают: большие емкости приведены в безопасное состояние досрочно. Цех ртутного электролиза демонтирован частично. Регулярно берутся пробы почвы на предмет заражения. Предстоят работы на скважинах рассолопромысла. Это, говорят специалисты, один из самых сложных этапов.

"Ключевой задачей 2020 года было разобраться с опасными объектами. Это аварийные жд-цистерны с опасными химическими веществами, цех ртутного электролиза, скважина рассолопромысла. По вашему поручению правительство в октябре утвердило дорожную карту с необходимыми системными мерами до 2024 года. Средства на работы на 2021 год выделены в полном объеме. Нужно было обеспечить безопасность людей: как жителей города, так и ликвидаторов", - рассказала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Владимир Путин попросил рабочую группу обо всех проблемах незамедлительно докладывать.

"Я прошу и Викторию Валерьевну, и межведомственную рабочую группу держать ситуацию под контролем. Здесь нельзя снижать темпов работы по решению экологических проблем. Необходимо вести непрерывный мониторинг ситуации, которая там складывается", - заявил глава государства.

Саров - центр ядерной промышленности России. Здесь очень многое под грифом "Секретно". В федеральном ядерном центре президенту рассказывают о последних разработках. НИИ работает по двум направлениям. Первое - виртуальное моделирование в оборонно-промышленном комплексе. Создана компьютерная модель системы воздушно-космической обороны. Результаты моделирования уже используют при обосновании концепции развития Воздушно-космических сил России до 2030 года. Второй моделирующий комплекс - боевые действия флота. С использованием этой модели были проанализированы характеристики новой подводной лодки и строящегося фрегата. Воевать в ближайшее время, говорят специалисты, можно будет при помощи искусственного интеллекта. Разрабатывается система поддержки принятия решений.

Это разработки ближайшей перспективы. В армии их уже ждут. В этом году исполнилось 70 лет с момента создания советского ядерного оружия. Владимир Путин в Сарове возложил цветы к памятнику физика-ядерщика Юлия Харитона. Он посвятил науке более полувека, всю жизнь проработал в ядерном центре в Сарове.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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