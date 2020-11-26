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Депутаты утвердили бюджет России на три года

16:56
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Главный финансовый документ страны прошел третье чтение

Депутаты Госдумы утвердили федеральный бюджет на ближайшие три года. Главный финансовый документ страны прошел третье чтение в нижней палате парламента. Теперь закон о бюджете должен подписать президент Владимир Путин.

"Безусловными приоритетами бюджета на предстоящие три года стали Послания Президента, обозначенные им национальные планы развития страны и социальные обязательства перед гражданами. При обсуждении главного финансового документа особое внимание ГД уделила поддержке регионов", - говорится на сайте Госдумы.

Основные цифры бюджета:

2021 год

Доходы: 18,8 трлн руб. Расходы: 21,52 трлн руб. Дефицит: 2,75 трлн руб.

2022 год

Доходы: 20,6 трлн руб. Расходы: 21,88 трлн руб. Дефицит: 1,25 трлн руб.

2023 год

Доходы: 22,3 трлн руб. Расходы: 23,67 трлн руб. Дефицит: 1,41 трлн руб.

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