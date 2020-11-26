Видео задержания попавшегося на взятке бывшего вице-мэра Евпатории

При обыске у него обнаружили украинский паспорт

В Крыму задержали бывшего первого заместителя главы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка.

Его подозревают в крупном взяточничестве. По данным следствия, в 2018 году Вавренюк, находясь в должности вице-мэра Евпатории, получил через посредника взятку в крупном размере в виде объекта капитального строительства.

"Взятка передавалась за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и его предварительном согласовании в аренду без проведения торгов из земель, находящихся в пользовании муниципалитета. Спустя время должностное лицо подписало постановление в интересах взяткодателя", - рассказали в ГСУ СК по Крыму и Севастополю.

Как стало известно изданию "Коммерсант", Вавренюк уволился из администрации несколько дней назад. Во время обыска в доме чиновника обнаружили паспорт Украины и несколько заграничных украинских паспортов, который он должен был сдать при поступлении на государственную службу в России.

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