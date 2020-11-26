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Собянин: система здравоохранения Москвы справляется с пандемией

18:23
  • четверг
  • 26 ноября 2020

При этом ситуация с коронавирусом в столице становится напряженнее с каждым днем

Система здравоохранения в Москве справляется с эпидемией COVID-19. В частности, в столице достаточно лекарств для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом он отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве становится напряженнее с каждым днем. Около 10-11% госпитализированных больных с коронавирусом в Москве находятся в реанимации, сообщил мэр.

"Вся система справляется. Но с каждым днем эта работа становится все более и более напряженной", - заявил Собянин в эфире канала "Россия 24". Однако прошедшая неделя не была драматичной, указал он.

Мэр также привел данные статистики: прирост выявленных случаев коронавируса составил 6%, госпитализаций – 3%.

Ранее оперштаб сообщил, что в Москве за сутки госпитализировали 1759 пациентов с коронавирусом. В столице подтверждено 6075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние 24 часа. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 437 человек.

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