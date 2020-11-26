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Собянин призвал москвичей не заниматься самолечением

18:21
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Лекарства нужно принимать по рекомендации врача

В московских аптеках достаточный запас лекарств от коронавируса, но запасаться ими без назначения врача не стоит.

Об этом горожан попросил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24". Те пациенты, которые находятся на амбулаторном лечении, получают медикаменты бесплатно.

"Это очень плохо. Это очень опасно. Потому что человек, который занимается самолечением, рискует попасть не просто в больницу, а напрямую - в реанимацию", - напомнил градоначальник.

Мэр отметил, что в скором времени в столице заработает система контроля за наличием в аптеках популярных лекарств от коронавируса.

"Вместе с налоговой службой по контрольно-кассовым аппаратам выстраиваем систему, чтобы видеть и контролировать наличие этих лекарств в каждой аптеке. Такую систему мы доведем в течение недели-двух", - сказал Собянин.

В целом, столичная система здравоохранения справляется с пандемией, хотя эта работа с каждым днем становится все более напряженной, заметил мэр.

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