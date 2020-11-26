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Собянин о закрытии Москвы: "Слухи ходят словно мухи"

18:36
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Все продолжит работать в прежнем режиме

Власти Москвы не планируют закрывать столицу или отдельные сектора экономики из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24". Власти учитывают реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и стараются принимать минимально необходимые ограничительные меры.  

"Слухи ходят словно мухи, вы знаете, мы "закрывали" Москву, по слухам, и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и сейчас с декабря, но видите, мы ориентируемся не на слухи и таких планов нет", - сообщил градоначальник.

Собянин отметил, что планов по закрытию отдельных секторов экономики тоже нет. Промышленность, торговля, общепит и другие столичные предприятия продолжают работать в плановом режиме.

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