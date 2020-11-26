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Собянин рассказал, когда в Москве откроется свободная запись на вакцинацию

18:55
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Город готов к массовой иммунизации от COVID-19

Москва готова к проведению массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
Мишустин напомнил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной

В столице уже оборудовали порядка 300 пунктов для вакцинации, есть необходимое оборудование, в том числе холодильники, набран персонал.

Кроме того, создана электронная система записи горожан. Она откроется, когда в город поступит достаточное количество вакцины.

"Ждем более-менее большие партии вакцины, чтобы открыть свободную запись", - заявил мэр.

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