Собянин рассказал, когда в Москве откроется свободная запись на вакцинацию

Город готов к массовой иммунизации от COVID-19

Москва готова к проведению массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

В столице уже оборудовали порядка 300 пунктов для вакцинации, есть необходимое оборудование, в том числе холодильники, набран персонал.

Кроме того, создана электронная система записи горожан. Она откроется, когда в город поступит достаточное количество вакцины.

"Ждем более-менее большие партии вакцины, чтобы открыть свободную запись", - заявил мэр.

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