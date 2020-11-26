Дочь Заворотнюк показала новую квартиру в Москве

Анна переезжает из загородного дома

Блогер и модель Анна Заворотнюк завершает переезд из загородного дома, где лечится ее мать, актриса Анастасия Заворотнюк, в свою московскую квартиру.

Дочь актрисы показала в инстаграме несколько видео из нового дома, куда она в четверг перевезла часть личных вещей.

"Как-то так сейчас выглядит моя квартира. И я поняла, что пока слишком рано сюда переезжать, хотя мне очень-очень хочется. Видимо, придется ждать диваны и все остальное", - сообщила Анна Заворотнюк в "сторис".

Ремонт в квартире закончен, но она еще не обставлена мебелью, поэтому, как сообщила модель, ей придется возвращаться за город. "Переехала", - посмеялась девушка.

Мама Анны - Анастасия Заворотнюк – в настоящее время борется с раком мозга. По данным СМИ, она лечится в своем доме в поселке Крекшино.

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