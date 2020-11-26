Путин возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону

Президент прибыл в город Саров с рабочим визитом

Президент Владимир Путин в четверг возложил цветы к памятнику главному конструктору первой советской атомной бомбы академику Юлию Харитону, передает РИА Новости.

В рамках рабочей поездки в Саров (Нижегородская область) глава государства заслушает доклад главы "Росатома" Алексея Лихачева о ситуации в городе Усолье-Сибирском. Также у Путина запланировано посещение Российского федерального ядерного центра и встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Ранее в четверг Путин принял участие в церемонии открытия цеха на фармацевтическом предприятии в Братске, который будет производить сырье для препаратов против коронавирусной инфекции, а также туберкулеза, гепатита и онкологических заболеваний.

Видео: Путин открыл цех по производству компонентов COVID-вакцины

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