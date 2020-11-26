ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону

19:18
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Президент прибыл в город Саров с рабочим визитом

Президент Владимир Путин в четверг возложил цветы к памятнику главному конструктору первой советской атомной бомбы академику Юлию Харитону, передает РИА Новости.

В рамках рабочей поездки в Саров (Нижегородская область) глава государства заслушает доклад главы "Росатома" Алексея Лихачева о ситуации в городе Усолье-Сибирском. Также у Путина запланировано посещение Российского федерального ядерного центра и встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Ранее в четверг Путин принял участие в церемонии открытия цеха на фармацевтическом предприятии в Братске, который будет производить сырье для препаратов против коронавирусной инфекции, а также туберкулеза, гепатита и онкологических заболеваний.

Видео: Путин открыл цех по производству компонентов COVID-вакцины

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин во время возложения цветов к памятнику первому научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ Ю.Б. Харитону в Сарове
Владимир Путин во время возложения цветов к памятнику первому научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ Ю.Б. Харитону в Сарове
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.