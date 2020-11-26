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Экс-замглавы ФСИН Максименко задержали по обвинению в злоупотреблениях

19:30
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Он нанес ущерб на более чем два миллиарда рублей

Бывший замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями при реализации госконтрактов.

По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе между территориальными управлениями ФСИН и ведомственного ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу".

Своими действиями Максименко нанес целевой программе ущерб на более чем два миллиарда рублей, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Кроме того, не было введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а ФГУП причинен ущерб на сумму свыше 189 миллионов рублей.

Как сообщает "Интерфакс", Максименко уволился с поста замдиректора ФСИН год назад по собственному желанию. Он имеет несколько госнаград, а также является почетным работником уголовно-исполнительной системы.

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Валерий Максименко
Валерий Максименко
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