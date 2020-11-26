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Жена Ефремова опровергла слухи о разводе с актером

19:46
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Софья Кругликова приедет к мужу в колонию после карантина

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова опровергла информацию о том, что она собирается подать на развод после 20 лет брака с актером.

Жена Ефремова не стала комментировать слухи о разводе
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Слова Кругликовой процитировал юрист Алексей Лобарев, ее близкий: "Ложь о том, что Михаил заказывал себе какого-то гуся в следственный изолятор, ложь о том, что осужденные в составе отряда хозяйственного обеспечения были настроены против него. И последняя ложь - о нашем разводе".

Лобарев также сообщил  изданию "Стархит", что Кругликова собирается посетить мужа в колонии после того, как там завершится карантин.

Ранее СМИ распространили слухи о том, что пятая жена Ефремова не может простить актеру измену. Сама Кругликова отказалась разговаривать с журналистами.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его права управлять транспортным средством на три года после ДТП в центре Москвы. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 года.

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