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Работника похоронного бюро уволили за фото с телом Марадоны

20:19
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Фанаты сочли его поступок вопиющим

В Аргентине уволили работника похоронного бюро, который сфотографировался у открытого гроба с телом футболиста Диего Марадоны.

На кадре можно заметить, как мужчина позирует на фоне гроба, положив руку на лоб умершего и подняв большой палец вверх. Это фото вызвало гнев у поклонников футболиста. После этого случая похоронное бюро решило уволить сотрудника и принесло извинения семье Марадоны.

"Этот парень сфотографировал тело Марадоны в гробу. Он работает в похоронном бюро, которое устроило поминки. Еще одно доказательство того, что человеческому злу и глупости нет предела. Надеюсь, это не останется безнаказанным", - написали возмущенные пользователи Сети.

Аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября. Экс-капитан и главный тренер сборной Аргентины умер в возрасте 60 лет от сердечного приступа. В стране объявлен трехдневный траур.

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