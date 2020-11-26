Работника похоронного бюро уволили за фото с телом Марадоны

Фанаты сочли его поступок вопиющим

В Аргентине уволили работника похоронного бюро, который сфотографировался у открытого гроба с телом футболиста Диего Марадоны.

На кадре можно заметить, как мужчина позирует на фоне гроба, положив руку на лоб умершего и подняв большой палец вверх. Это фото вызвало гнев у поклонников футболиста. После этого случая похоронное бюро решило уволить сотрудника и принесло извинения семье Марадоны.

Este sorete se sacó una foto con el cuerpo de Maradona en el cajón. Trabaja en la casa fúnebre que realizó el velatorio. Una prueba más de que la maldad y estupidez humana no tiene límites. Ojalá no quede impune. pic.twitter.com/YeyeylfZts — Mauricio Luna (@mluna91) November 26, 2020

"Этот парень сфотографировал тело Марадоны в гробу. Он работает в похоронном бюро, которое устроило поминки. Еще одно доказательство того, что человеческому злу и глупости нет предела. Надеюсь, это не останется безнаказанным", - написали возмущенные пользователи Сети.

Аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября. Экс-капитан и главный тренер сборной Аргентины умер в возрасте 60 лет от сердечного приступа. В стране объявлен трехдневный траур.

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