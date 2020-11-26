В Чувашии перевернулся автобус со школьниками

Следственный комитет организовал проверку инцидента

В Чувашии перевернулся школьный автобус, в котором находились девять учащихся 2-11 классов. ДТП произошло около деревни Пизенеры Аликовского района.

Как говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета, никто из школьников средней образовательной школы имени Б.С. Маркова в результате ДТП не пострадал.

Предварительно, аварию допустил водитель автобуса. Транспортное средство съехало в кювет и завалилось на бок.

"В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц учебного заведения, ответственных за перевозку учащихся и их безопасность", - отметили в СК.

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