ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Чувашии перевернулся автобус со школьниками

20:26
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Следственный комитет организовал проверку инцидента

В Чувашии перевернулся школьный автобус, в котором находились девять учащихся 2-11 классов. ДТП произошло около деревни Пизенеры Аликовского района.

Как говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета, никто из школьников средней образовательной школы имени Б.С. Маркова в результате ДТП не пострадал.

Предварительно, аварию допустил водитель автобуса. Транспортное средство съехало в кювет и завалилось на бок.

"В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц учебного заведения, ответственных за перевозку учащихся и их безопасность", - отметили в СК.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Авария школьного автобуса
Авария школьного автобуса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.