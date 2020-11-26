В Армении умер российский военный

Следов насильственной смерти на теле контрактника не обнаружено

В Армении умер российский военнослужащий. Его тело обнаружил сослуживец вне воинской части.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южного военного округа, следов насильственной смерти на теле военного не обнаружено.

Комиссия командования военный базы ЮВО в Армении вместе с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти контрактника.

В Армении в городе Гюмри действует 102-я российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"