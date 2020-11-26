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Путин пообещал лично контролировать ситуацию в Усолье-Сибирском

20:54
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Все работы будут выполнены с опережением графика

Президент России Владимир Путин попросил отчитаться, как идет работа по устранению последствий ЧС в Усолье-Сибирском.
Видео ликвидации ядовитых веществ в Усолье-Сибирском

Об этом глава государства сообщил на совещании о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

"Мы все, кто присутствует сегодня на нашем совещании, должны держать эту ситуацию под постоянным личным контролем, и намерен и сам то же самое делать, потому что ситуация неординарна", - заметил Путин.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко доложила президенту, что все запланированные на 2020 год работы будут выполнены с опережением графика.

"Хочу подчеркнуть, на сегодняшний день угрозы жизни и здоровью людей нет", - сказала она (цитата по ТАСС).

Экологические проблемы накапливались в Усолье-Сибирском еще с 1930-х годов. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ с предприятия "Усольехимпром", которое закрылось в 2005 году. 

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