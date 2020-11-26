Собянин: половина москвичей выработала иммунитет к COVID-19

Мэр столицы развеял слухи о предстоящем тотальном закрытии сферы услуг

В Москве до 15 января продлены действующие ограничения. Они позволяют избежать самого тяжёлого сценария развития пандемии. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в эфире нашим коллегам.

Кривая заболеваемости в столице сглаживается, но пока тянется вверх. В этих условиях специалисты рекомендовали не вводить дополнительные ограничения, но и отменять действующие пока преждевременно. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг продлил меры противодействия распространению коронавируса до 15 января. По-прежнему оставаться дома следует людям старше 65 лет. Минимум 30% сотрудников предприятий продолжают работать удаленно. Слухи о предстоящем тотальном закрытии сферы услуг развеял мэр Москвы.

"Никаких в ближайшее время планов по закрытию секторов экономики нет. Я сегодня, принимая и публикуя решение по продлению ограничительных мер, еще раз подчеркнул, что промышленность, торговля, общепит, все предприятия продолжают работать в плановом режиме", - заявил Собянин.

Дистанционное обучение для школьников с 6 по 11 классы дало результат. Заболеваемость среди детей снизилась вдвое, и это повлияло на распространение коронавируса среди пожилых людей.

"У нас бабушки и дедушки в структуре заболевших. Их стало значительно меньше. Мы доходили до пика, когда их была четверть от всех заболевших, сегодня это около 15%", - сказал мэр Москвы.

В ближайшие недели в Москве в полном объеме заработает электронная система мониторинга наличия лекарств в аптеках. Популярные противовирусные препараты быстро раскупают, но дефицита нет. Что касается специальных лекарств для лечения больных COVID-19 - их выдают бесплатно всем амбулаторным пациентам и только по назначению врача.

"Что касается лекарств от COVID-19, категорически я против, чтобы люди запасались какими-то антиковидными лекарствами без назначения врача. Это очень плохо. Это очень опасно. Потому что человек, который занимается самолечением, рискует попасть не просто в больницу, а сразу прямым ходом в реанимацию", - предупредил мэр столицы.

Собянин также рассказал об исследовании, которое показывает, что уже у 50% москвичей мог сформироваться иммунитет к коронавирусу. Однако окончательно победить болезнь поможет вакцина. Предприятия наращивает производство. В городе готовится инфраструктура для вакцинации.

"Мы готовы к массовой вакцинации, у нас подготовлено около 300 пунктов вакцинации, оснащенных всем необходимым оборудованием, в том числе холодильниками, персоналом. Создана электронная информационная система записи горожан, все это готово. Мы, что называется, на низком старте", - объявил Собянин.

В этом году в Москве отменили все праздничные массовые мероприятия. Фестиваля "Путешествие в рождество" не будет. Но кое-какие традиционные зимние развлечения все же останутся.

"Приняли решение, что катки будут работать, с 27 числа в большинстве парков они заработают, в том числе и на ВДНХ. С 1 декабря заработают катки все остальные с искусственным льдом в районах. Мы не стали ограничивали их количество, чтобы не было скученности людей", – пояснил мэр.

Чтобы контролировать количество посетителей, введут электронную очередь. 1500 дворовых катков зальют, как только позволит погода.

Виктор Прокушев, Егор Киселев, "ТВ Центр".

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