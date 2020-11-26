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На церемонии прощания с Марадоной произошли беспорядки

22:42
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Толпа несколько раз пыталась прорваться к телу легендарного футболиста

Аргентина проводила в последний путь Диего Марадону. Церемония прощания в президентском дворце Буэнос-Айреса продолжается уже более 10 часов, передает "ТВ Центр".

Одним из первых дань уважения легенде футбола отдал глава государства Альберто Фернандес. Доступ в траурный зал был открыт для всех желающих проститься с Марадоной.

В какой-то момент очередь растянулась больше, чем на четыре километра. Несколько раз были попытки прорваться через ограждение, что спровоцировало давку. Чтобы оттеснить толпу, полиции пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ.

Диего Марадона скончался в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным,  причиной его смерти стала сердечная недостаточность. В Аргентине объявлен трехдневный траур.

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