На церемонии прощания с Марадоной произошли беспорядки

Толпа несколько раз пыталась прорваться к телу легендарного футболиста

Аргентина проводила в последний путь Диего Марадону. Церемония прощания в президентском дворце Буэнос-Айреса продолжается уже более 10 часов, передает "ТВ Центр".

Одним из первых дань уважения легенде футбола отдал глава государства Альберто Фернандес. Доступ в траурный зал был открыт для всех желающих проститься с Марадоной.

В какой-то момент очередь растянулась больше, чем на четыре километра. Несколько раз были попытки прорваться через ограждение, что спровоцировало давку. Чтобы оттеснить толпу, полиции пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ.

Диего Марадона скончался в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. В Аргентине объявлен трехдневный траур.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"