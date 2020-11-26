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Украинцы высмеяли рекомендации офиса Зеленского по потреблению воды

21:42
  • четверг
  • 26 ноября 2020

У президента хотят видеть здоровую нацию

Сотрудники офиса президента Владимира Зеленского решили поддержать марафон здоровых привычек, однако простые жители Украины подняли рекомендации на смех.

Накануне офис опубликовал на странице в Facebook рекомендации Центра общественного здоровья Украины о важности потребления простой воды. Для этого нужно выпить один стакан, а второй, например, поставить на видном месте.

"Готовы побиться об заклад, что в течение часа этой воды уже не будет. А чтобы поддерживать водный баланс, повторяем так каждый день", - сказано в сообщении.

У многих пользователей Сети публикация вызвала недоумение. Некоторые в шутку написали, что стакан воды осень помогает, когда нечего есть.   

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