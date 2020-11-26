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Главврач Коммунарки назвал главную особенность пациентов с COVID-19

22:48
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Появились бактерии, которые устойчивы к антибиотикам

Главной особенностью коронавирусных больных является быстрое формирование в их организме опасных бактерий-суперинфектов.
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Об этом "Московскому Комсомольцу" рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Треть заболевших, которых не удается спасти, умирают в первые 72 часа. Другие уходят из жизни в более поздние сроки, отметил врач. Причинами скорой смерти чаще всего являются гипоксия и тромбоэмболия, поздней - септические осложнения из-за устойчивости бактерий к антибиотикам.

Кроме того, серьезную проблему в лечении коронавируса представляют внутрибольничные штаммы бактерий, которые попали в Коммунарку из-за перевода пациентов из других больниц.

"Причем это проблемные штаммы со множественной устойчивостью, что ограничивает возможности лечения. И мы выявляем их все чаще", - отметил Проценко.

Всего в России с начала пандемии выявили 2 187 990 случаев коронавируса (+25 487 за последние сутки). Выздоровели 1 685 492 человека (+25 073 за сутки), скончались 38 062 (+ 524 за сутки).

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