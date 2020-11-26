Российский теннисист Хачанов заразился коронавирусом

Жена и сын спортсмена также заболели COVID-19

Российский теннисист Карен Хачанов заразился коронавирусом. В настоящее время спортсмен находится на самоизоляции в Дубае.

"Прилетел в Дубай несколько дней назад и начал предсезонную подготовку, но, к сожалению, я, моя жена и наш сын получили положительный результат теста на COVID-19. Мы уже находимся на самоизоляции и надеюсь что поправимся в ближайшее время", - написал Хачанов в инстаграме.

Хачанов занимает 20-е место в рейтинге ATP. В прошлом году он вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

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