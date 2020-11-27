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"Искусство - это массаж души через глаза": Кличко рассмешил пользователей Сети

08:25
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Политик выпустил сборник своих цитат

Этому городу нужен герой! У которого ни слова в простоте. Виталий Кличко обратил в достоинство то, что вызывало всеобщий смех. В четверг мэр Киева представил публике сборник собственных цитат "Кто не слышал, тот увидит!".
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Его фразы давно ушли в народ – нелепые и корявые, они стали обретать глубокий смысл философского парадокса, и с полным правом Кличко заявляет "Я не разбрасываюсь словами: мне потом их трудно подбирать".

Первобытная, природная красота этих неотесанных фраз зачаровывает, как наскальные рисунки в древних пещерах. Интернет-ресурсы составляют рейтинги его изречений, поражающих своей бессмысленностью. Красота некоторых высказываний обретает звонкую силу афоризма ("Искусство – это массаж души через глаза").

В небольшой сборник "Кто не слышал, тот увидит!" вошли 14 самых известных цитат мэра, еще две на обложках. Каждая снабжена иллюстрацией, чтобы донести контекст, в котором цитата должна рассматриваться. И все же ничто не сравнится с авторским исполнением.

Иногда и сурдоперевод не помогает. Редким даром обладает Виталий Кличко, у которого всегда в действительности все не так, как на самом деле.

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