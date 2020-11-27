Пощекотать нервы: зачем Запад пытается "уколоть" Россию

Есть ли правда в словах журналистов об угрозе третьей мировой войны?

Обострением угрозы третьей мировой войны назвал журналист британского издания Daily Express Пол Уитерс недавний инцидент в заливе Петра Великого, где американский миноносец "Джон Маккейн" на два километра вторгся в территориальные воды России.

Можно ли считать подобные материалы в западных СМИ частью осознанной тактики американского противостояния России? И являются ли инциденты с кораблями США в территориальных водах нашей страны элементами политики сдерживания и устрашения?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответила советник Международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Тактика уколов практиковалась и раньше – в советское время. И это, наверное, ежедневные будни для военных. И таким образом две стороны подают друг другу сигналы, что мы в форме и держат друг друга в тонусе. И практически всегда это происходит без инцидентов. Однако могут происходить и более сложные ситуации", - рассказала Крашенинникова.

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