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Биолог назвала основной недостаток вакцин от коронавируса

09:00
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Их эффективность зависит от нескольких факторов

Большинство вакцин от коронавирусной инфекции являются двухфазными и подразумевают два этапа введения препарата. Именно в этом и заключается их основная проблема, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

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"В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут", - отметила специалист.

Она подчеркнула, что в случае применения лишь одной части препарата эффективность вакцинации сводится "почти на нет", передает РИА Новости.

Кроме того, полноценные клинические испытания вакцин от коронавируса станут невозможны, как только на рынке появятся сразу несколько препаратов, уверена Баранова.

Эксперт объяснила, что клинические испытания препаратов в полной мере будут доступны лишь пионерам разработки, поскольку со временем массовая вакцинация начнет сказываться на результатах дальнейших исследований. По словам профессора, на фоне всеобщей вакцинации в обществе увеличивается число людей с иммунитетом к COVID-19, а уровень заболеваемости снижается.

"Как при этом оценить эффект от вакцины? Это крайне затруднительно. Клинические исследования вакцины будут конкурировать с массовой вакцинацией. Поэтому самые большие шансы на то, чтобы получить точное представление об эффективности своих вакцин, у тех компаний, что первыми вступили в вакцинную гонку", - заявила Баранова.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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