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Трамп назвал условие передачи власти Байдену

08:22
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Все решится 14 декабря

Дональд Трамп назвал условие, при котором покинет Белый дом. Действующий президент США заявил, что все решится 14 декабря, во время голосования выборщиков. Если большинство голосов будет отдано за его конкурента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена, Трамп обещает уйти.
Не признавший поражения Трамп перестал появляться на публике

При этом американский лидер подчеркивает, что такой исход голосования будет большой ошибкой. Трамп снова заявил, что выборы были сфальсифицированы, передает Reuters.

Тем временем подсчет голосов после выборов президента США продолжается. При этом ведущие американские СМИ уже заявили о победе Байдена – который, по их данным, набрал 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. По тем же подсчетам, у Трампа 232 голоса. На основании этих данных Управление общих служб США сообщило, что готово начать процедуру передачи власти Байдену.

Выборщики будут голосовать на заседании коллегии, которое назначено на 14 декабря. В этот день официально будет избран президент США, а 20 января состоится его инаугурация.

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