Семьям в России предложили присваивать "индекс" для получения льгот

Чем выше показатели, тем больше преференций

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести в России программу под названием "Семейный индекс", которая бы поощряла семьи за улучшение демографической ситуации в стране и за правильное воспитание молодого поколения.

По задумке Строковой, каждой семье в России следует присвоить "семейный индекс". Он должен складываться из следующих показателей: количество детей, победы ребенка в соревнованиях и конкурсах, окончание учебного заведения с отличием, спортивные успехи. Чем выше эти показатели, тем выше и "семейный индекс".

Семьи с высоким "индексом", считает автор инициативы, должны получать льготы - уменьшенные процентные ставки по ипотеке, а также скидки на мебель, авто и стройматериалы.

"Разработка такой инновационной системы поддержки российских семей представляет собой очень трудоёмкий процесс. Однако в конечном итоге поощрение семьи подобными льготами и запуск "семейного индекса" приведут к улучшению не только демографической ситуации, но и качества развития нового поколения россиян", - указала Елена Строкова в письме, адресованном вице-премьеру Татьяне Голиковой. Документ есть в распоряжении RT.

Депутат Госдумы подчеркнула, что программы "Семейный индекс" еще пока нет ни в одной стране мира. Этот механизм нужно прорабатывать и реализовать совместными усилиями правительства, депутатов и министерств, подчеркнула Строкова.

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