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Марадону похоронили под Буэнос-Айресом рядом с родителями

08:53
  • пятница
  • 27 ноября 2020

На церемонии присутствовали только близкие легендарного футболиста

В Аргентине проводили в последний путь Диего Марадону. Легендарного футболиста похоронили на кладбище неподалеку от Буэнос-Айреса.

На церемонии присутствовали только близкие Марадоны. На этом же кладбище покоятся родители экс- футболиста Диего Марадона и Далма Франко.

Безопасность похорон обеспечивали тысячи полицейских. Подъезды к кладбищу были перекрыты, людей не подпускали ближе чем на 200 метров. Повышенные меры безопасности связаны с беспорядками, которые вспыхнули накануне возле президентского дворца, где проходило прощание с футболистом. Очередь из желающих проводить Марадону растянулась на несколько километров, но семья попросила завершить прощание к 16:00. Тогда полиция просто перекрыла подступы к дворцу, лишив людей возможности в последний раз увидеть своего кумира. Это привело к столкновениям между правоохранителями и болельщиками.

Диего Марадона скончался 25 ноября на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

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