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Врачи перечислили ключевые признаки инфаркта

09:24
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Сердечный приступ легко спутать с панической атакой

У инфаркта и панической атаки есть несколько схожих симптомов. В Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали, как отличить два этих недуга.

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Чувство непреодолимого страха может быть как симптомом панической атаки, так и инфаркта. Также совпадают тошнота, боль в груди и одышка. Однако боли при сердечном приступе отдают и в другие части тела, например, левую руку, спину, шею, живот и челюсть. Кроме того, во время инфаркта тошнота может перейти в рвоту, а также возникнуть повышенное потоотделение и кашель.

Что касается панических атак, то их отличительными признаками считаются приливы или озноб, сухость во рту, ощущение удушья и звон в ушах. Хотя это состояние и может быть пугающим, угрозы для жизни оно не представляет, передает газета Express.

Эксперты рекомендуют при появлении тревожных симптомов сразу обращаться за медицинской помощью. "Лучше пусть вызов скорой будет ошибочным, нежели потом окажется, что человека слишком поздно спасать", - уверяют врачи.

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