Жертвами коронавируса стали почти полтора миллиона человек

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 61 миллиону. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса. По информации этого учреждения, количество жертв с начала пандемии – почти полтора миллиона.

К 8 часам утра 27 ноября было известно о 60 930 094 случаях коронавируса. Рост за минувшие сутки составил 583 124. Число жертв связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 431513, более 39 миллионов пациентов выздоровели.

Лидирует по числу заражений США: с начала пандемии там выявлено 12 883 255 случаев COVID-19. На втором месте Индия с показателем в 9 309 788 заболевших. Бразилия – на третьем месте, здесь зарегистрировано 6 204 220 случаев коронавируса.

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