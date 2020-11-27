Ограничения из-за коронавируса в школах могут продлить до 2022 года

На этом настаивает Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила до 2022 года продлить санитарные требования к школам и детским садам в условиях распространения коронавируса.

30 июня Попова подписала постановление, которое запрещает проводить в детских организациях массовые мероприятия, а также предписывает проверять температуру у детей, закреплять за одним классом определенный кабинет и проводить обработку помещений от вирусов. Этот документ действует до 1 января 2021 года.

Как пишет РБК, Попова планирует скорректировать постановление, продлив ограничительные меры до 1 января 2022 года.

Напомним, что с 19 октября московские ученики 6-11 классов учатся дистанционно. Они не будут ходить в школы как минимум до 15 января.

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